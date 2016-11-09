"Мы одна команда": Обама впервые выступил с речью после победы Трампа на выборах

Об этом он заявил по итогам выборов президента США (выступление транслировалось на сайте Белого Дома).

Обама напомнил, что около 3:30 утра он позвонил вновь избранному президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой в выборах и пригласить в четверг в белый Дом, чтобы обсудить возможность "обеспечения успешного переходного периода между нашими президентствами".

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При этом президент США обратил внимание, что не является секретом, что он с Трампом имеет довольно существенные разногласия, как это было восемь лет назад, когда президентом был Джордж Буш-младший, но переходный период прошел спокойно.

"И одна вещь, которую вы быстро осознаете на этой работе, заключается в том, что президентство и вице-президентство больше любого из нас. Поэтому я поручил моей команде взять в качестве примера то, что команда президента Буша установила восемь лет назад, и работать настолько упорно, насколько мы сможем, чтобы обеспечить успешный переход для новоизбранного президента", - подчеркнул Обама.

В этой связи он сказал, что "все мы переживаем за успех, объединение и управление страной".

"Мирный переход власти является одним из отличительных признаков нашей демократии. И в течение следующих нескольких месяцев мы собираемся это продемонстрировать миру", - подчеркнул Обама.

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Говоря об итогах выборов, Обама сказал, что «молодые люди, которые только пришли в политику, могут быть обескуражены результатами, однако я хочу, чтобы вы знали, вы должны оставаться вдохновленными и не становиться циничными».

Действующий президент США заявил, что проигрыш поддерживаемой стороны выборов всегда печальное событие, однако на следующий день после оглашения результатов нужно помнить, что «мы одна команда, в первую очередь мы не демократы, не республиканцы, а американцы и патриоты», поэтому необходимо стараться делать все возможное, для улучшения жизни в стране, пишет РБК.

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