"Мы одна команда": Обама впервые выступил с речью после победы Трампа на выборах
Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявляет, что мирная передача власти является важной чертой американской демократии.
Об этом он заявил по итогам выборов президента США (выступление транслировалось на сайте Белого Дома).
Обама напомнил, что около 3:30 утра он позвонил вновь избранному президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой в выборах и пригласить в четверг в белый Дом, чтобы обсудить возможность "обеспечения успешного переходного периода между нашими президентствами".
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При этом президент США обратил внимание, что не является секретом, что он с Трампом имеет довольно существенные разногласия, как это было восемь лет назад, когда президентом был Джордж Буш-младший, но переходный период прошел спокойно.
"И одна вещь, которую вы быстро осознаете на этой работе, заключается в том, что президентство и вице-президентство больше любого из нас. Поэтому я поручил моей команде взять в качестве примера то, что команда президента Буша установила восемь лет назад, и работать настолько упорно, насколько мы сможем, чтобы обеспечить успешный переход для новоизбранного президента", - подчеркнул Обама.
В этой связи он сказал, что "все мы переживаем за успех, объединение и управление страной".
"Мирный переход власти является одним из отличительных признаков нашей демократии. И в течение следующих нескольких месяцев мы собираемся это продемонстрировать миру", - подчеркнул Обама.
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Говоря об итогах выборов, Обама сказал, что «молодые люди, которые только пришли в политику, могут быть обескуражены результатами, однако я хочу, чтобы вы знали, вы должны оставаться вдохновленными и не становиться циничными».
Действующий президент США заявил, что проигрыш поддерживаемой стороны выборов всегда печальное событие, однако на следующий день после оглашения результатов нужно помнить, что «мы одна команда, в первую очередь мы не демократы, не республиканцы, а американцы и патриоты», поэтому необходимо стараться делать все возможное, для улучшения жизни в стране, пишет РБК.