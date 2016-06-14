В интернете набирает популярность фото кота, который выглядит как знаменитый эмодзи в Facebook

Соответствующие фото обнародовал владелец кота на своем профиле в Facebook, пишет Еспресо.TV.

"В последнее время я понял, что мой кот по имени Джеки выглядит как знаменитый кот из смайликов Pusheen the Cat. Так что я решил воспроизвести пару наклеек известного интернет-сенсации", - говорится в описании к фото.