В интернете набирает популярность фото кота, который выглядит как знаменитый эмодзи в Facebook
16:39, 14 июня 2016Курьёзы
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В сети набирают популярность фотографии кота, который выглядит как знаменитый кот из смайликов в соцсети Facebook.
Владелец кота решил воспроизвести пару наклеек известного персонажа / boredpanda.com
Соответствующие фото обнародовал владелец кота на своем профиле в Facebook, пишет Еспресо.TV.
"В последнее время я понял, что мой кот по имени Джеки выглядит как знаменитый кот из смайликов Pusheen the Cat. Так что я решил воспроизвести пару наклеек известного интернет-сенсации", - говорится в описании к фото.
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