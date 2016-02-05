"Замуровали": Застрявшему в парламентском лифте Ляшко диспетчер ответил "Ну и хорошо!" (видео)

Видео инцидента Ляшко опубликовал в YouTube.

Когда нардепы поняли, что застряли в лифте они начали шутить, что это провокация. Когда Олег Ляшко все же связался с диспетчером, тот якобы сказал "ну и хорошо!". Ответа диспетчера на видео не слышно, но его цитирует с удивлением сам Ляшко.

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Диспетчер сообщил, что депутатов освободят из лифта через 10-15 минут и Ляшко поинтересовался хватит ли им воздуха на это время. Потом депутаты поговорили о том как живут жители многоэтажек, где есть ежедневная угроза застрять в лифте и Ляшко попросил коллег перестать разговаривать для экономии воздуха.

Позже Ляшко на своей странице в Facebook написал, что его "замуровали" в лифте вместе с нардепами Виктором Вовком и Григорием Пригебой.