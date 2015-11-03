Журналисты застряли в лифте в здании ГПУ и не могут добраться к месту проведения брифинга

Как передает корреспондент УНИАН, который также попал в «ловушку», уже более 15 минут журналисты находятся в закрытом и неподвижном лифте.

Сотрудники прокуратуры через закрытую дверь сказали, что уже обратились за помощью лифтеров.

Брифинг, который был объявлен на 12.00, еще не начался.