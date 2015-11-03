Журналисты застряли в лифте в здании ГПУ и не могут добраться к месту проведения брифинга
12:25, 03 ноября 2015Политика
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Восемь представителей СМИ, которые прибыли на брифинг в Генеральной прокуратуре Украины для участия в брифинге, застряли в лифте не могут добраться к месту проведения мероприятия.
Брифинг, который был объявлен на 12.00, еще не начался / 2000.ua
Как передает корреспондент УНИАН, который также попал в «ловушку», уже более 15 минут журналисты находятся в закрытом и неподвижном лифте.
Сотрудники прокуратуры через закрытую дверь сказали, что уже обратились за помощью лифтеров.
Брифинг, который был объявлен на 12.00, еще не начался.
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