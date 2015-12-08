Специалист по кошачьим оценил вероятность съедения тигром козла Тимура

Как сообщает ТАСС, Шило считает, что с большой вероятностью хищник все же съест козла.

"Вероятность процентов 80-85, что он его съест. Может, и не съест, такое тоже бывает", - сказал он.

Шило, отпраздновавший в октябре 75-летие, рассказал, что за свою карьеру видел истории дружбы между хищниками и их жертвами.

"Я еще один пример приведу: у нас бородач (другое название - ягнятник, крупная хищная птица) живет с зайцами. Зимой, когда холодно, заяц забирается к нему наверх, залазит под крыло и ночует. Несколько лет уже. Еще помню кошка с крысой жила. Бывают такие случаи, ничего особенного в этом нет, но это всегда интересно", - рассказал директор Новосибирского зоопарка.

Новосибирский зоопарк - крупнейший в России, он расположен в сосновом бору на площади 60 га. В нем содержится около 10 тысяч особей 702 видов животных. Гордостью зоопарка является уникальная коллекция кошачьих, включающая крайне редких лигров (гибрид льва и тигрицы) и даже первых в мире лилигров (гибрид льва и лигра).

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В свою очередь директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил, что отношения между Амуром и Тимуром пока неизменны.

"Накануне Амура кормили живой добычей. Он активно охотился на кроликов, при этом полностью игнорируя Тимура. Ночь они вновь провели по устоявшемуся уже порядку: Тимур - в теплом ящике с сеном, Амур - на его крыше. Утром неразлучная парочка отправилась вместе в прогулку по вольеру", - рассказал он.

Напомним, сафари-парк отказался в дальнейшем кормить Амура козами, ранее входившими в его привычный рацион.

Ранее руководитель программы Всемирного фонда дикой природы по сохранению биоразнообразия России Владимир Кревер также прогнозировал, что тигр в итоге съест Тимура, когда достаточно проголодается.