Во Всемирном фонде дикой природы предрекли конец дружбе амурского тигра с козлом (видео)

Об этом заявил в комментарии "РИА Новости" руководитель программы Всемирного фонда дикой природы по сохранению биоразнообразия России Владимир Кревер.

"Известны случаи дружбы хищника и жертвы. В данном случае тигр, когда к нему подвезли козла, был не голодный, между животными возник контакт, и тигр не воспринимает его как добычу. Это будет длиться до тех пор, пока тигр как следует не проголодается", - пояснил он.

Кревер отметил, что психика животных менее изучена, чем людей, а потому поведение зверей зачастую кажется непонятным. При этом он напомнил, что случаи подобного добрососедства могут встречаться, особенно в цирках и зоопарках.

"Теоретически можно допустить, что такое странноватое сожительство может продлиться достаточно долго, все зависит от индивидуальных особенностей двух конкретных особей, в первую очередь тигра. Такие случаи поведения свойственны для достаточно высокоразвитых животных, млекопитающих", - сказал он.

При этом Кревер добавил, что подобные отношения "между лягушкой и мухой невозможны".

В свою очередь в сообщении на сайте Приморского сафари-парка подчеркивается, что "Амура и Тимура регулярно кормят, они не голодные".

Кроме того, парк сообщает что "тигрица Уссури, невеста Амура, зайдет к Амуру не раньше чем через полтора года, она еще неполовозрелая" и благодарит всех, кто переживает за судьбу Тимура.

Напомним, 26 ноября сафари-парк сообщил о том, что тигр Амур "подружился" с козлом, которого ему прислали на съедение. "Осмелевшего" козла сотрудники парка назвали Тимуром. Тот даже занял жилище Амура, вынудив последнего перебраться на крышу. На сайте парка отмечается, что тигра ежедневно кормят говядиной, горбушей и кроликами.

Руководство парка приняло решение не расселять зверей по разным вольерам.