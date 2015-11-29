Приморский сафари-парк отказался от кормления тигра Амура козами (фото)

Об этом говорится в сообщении парка.

"Амур как и прежде получает живую добычу 2 раза в неделю - кроликов. Отныне коз на съедение Амуру давать не будем", - отмечает директор парка Дмитрий Мезенцев.

Он подчеркивает, что разведение животных на корм хищникам является нормальной практикой и "делается не из живодерских побуждений, а необходимо для долговременного здоровья хищников".

"Кстати, интересная информация: наши тигры не едят американские окорочка. Точно также они не едят говяжью печень из Австралии. Для тигров эта пища не съедобная. А вот люди ее кушают, лишний раз подтверждая свою неразборчивость", - отметили в зоопарке.

Также сообщается, что тигра Амура и козла Тимура все же развели по разным вольерам на ночь, несмотря на то, что ранее не намеревались этого делать.

"Прошедшей ночью Амур и Тимур спали в разных ночных вольерах. У каждого из них теперь своя столовая и спальня с убежищем. Утром их обоих выпустили в общий большой парк площадью 0,6 га... Друзья как и прежде неразлучны и дружелюбны", - сказано в сообщении.

Кроме того, в парке заявляют о благотворном влияним Тимура на психику Амура.

"Тигр Амур раньше частенько ревел – и днем и ночью. После дружбы с Тимуром рев практически прекратился, тигр стал более спокойным и уравновешенным", - утверждает Мезенцев.

В то же время он признался, что тигра в вольер заманили хитростью, и "снова Амуру пришлось коротать ночь в одиночестве", из-за чего в прошедшую ночь он снова ревел.

Напомним, ранее российский представитель Всемирного фонда дикой природы предположил, что Амур все же съест Тимура, когда как следует проголодается.