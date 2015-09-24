Жительницу Тулузы арестовали за 600 звонков в службу спасения

Наибольшая доля обращений женщины пришлась на горячую линию городской службы спасения, однако 54-летняя француженка так и не смогла объяснить операторам, в чем заключалась ее проблема, сообщает Lenta.ru со ссылкой на europe1.fr.

Многочисленные ночные звонки от неизвестной заинтересовали полицию Тулузы. Стражам порядка удалось установить, что женщина страдает психическим расстройством (каким именно, в полиции не сообщили).

Предположительно, многократно набирать номера sos-служб француженку побудило именно душевное расстройство, поэтому полицейские не исключили возможность того, что нарушительница ночного спокойствия будет направлена на принудительное лечение.