Китайская компания запретила сотрудницам рожать без разрешения

Опубликованный в соцсетях внутренний документ компании разрешает заводить детей только замужним женщинам, уже поработавшим в фирме, сообщает Би-би-си. При этом им придется предварительно подать заявку на внесение в расписание декретных отпусков.

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Всех сотрудниц, забеременевших без разрешения начальства, компания решила штрафовать на $161, а также лишать премий и возможности карьерного роста.

Документ вызвал в Китае широкий резонанс. Государственные СМИ раскритиковали компанию за бесчеловечное отношение к сотрудникам. Сама фирма случившееся пока не прокомментировала.