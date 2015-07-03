Китайская компания запретила сотрудницам рожать без разрешения
08:30, 03 июля 2015Курьёзы
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Китайская финансовая компания запретила своим сотрудницам заводить детей без предварительного разрешения со стороны начальства.
Заводить детей могут только замужние женщины, уже поработавшие в фирме / shooow.me
Опубликованный в соцсетях внутренний документ компании разрешает заводить детей только замужним женщинам, уже поработавшим в фирме, сообщает Би-би-си. При этом им придется предварительно подать заявку на внесение в расписание декретных отпусков.
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Всех сотрудниц, забеременевших без разрешения начальства, компания решила штрафовать на $161, а также лишать премий и возможности карьерного роста.
Документ вызвал в Китае широкий резонанс. Государственные СМИ раскритиковали компанию за бесчеловечное отношение к сотрудникам. Сама фирма случившееся пока не прокомментировала.
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