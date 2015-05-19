Евросоюз хочет начать военную операцию против контрабандистов и торговцев людьми

Европейский союз одобрил планы по беспрецедентной военно-морской миссии, направленной против торговцев людьми, помогающим мигрантам в пересечении Средиземного моря.

Об сообщает Европейская правда со ссылкой на Agence France Press.

Схема, поддержанная министрами иностранных дел и обороны стран ЕС, будет включать европейские корабли и самолеты, которые будут осуществлять наблюдение и сбор разведывательной информации, а потом будут проводить рейды на корабли контрабандистов.

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"Принято решение учредить военно-морскую операцию ЕС, чтобы подорвать бизнес-модель контрабандистов и торговцев людьми", – заявила Верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Федерика Могерини.

Она выразила надежду на то, что саммит ЕС в июне даст разрешение на начало миссии.

Однако ЕС, как и раньше, ждет резолюции ООН, которая бы позволила уничтожать лодки контрабандистов в ливийских водах.

Военная операция является частью более крупного плана ЕС, запущенного после того как в апреле в Средиземном море погибли 1800 мигрантов.