"Надеюсь, это последняя неудача за сегодня": Гончарук феерично "влетел" на сцену во время презентации "Дії" (видео)

На презентации присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Алексей Гончарук на презентации мобильного приложения "Дія" перед выходом на сцену поскользнулся на лестнице и едва не упал.

"Я надеюсь, это последняя наша неудача за сегодня. Доброе утро, друзья", - начал свое выступление Гончарук, комментируя неудачный выход на сцену.

Напомним, соответствующая презентация приложения состоялась в КВЦ "Парковый" 6 февраля. Участие в презентации, кроме Гончарука, приняли президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков. Куратором этого проекта был министр цифровой трансформации Михаил Федоров, однако на презентации его не было из-за болезни.

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Сейчас приложение уже можно загрузить из Play Market для пользователей операционной системы Android. В App Store для владельцев техники Apple приложение доступно только по ссылке.

Напомним, в тестовом режиме приложение заработало 16 декабря. Первым шагом были электронные права и технический паспорт.

Также впервые в Украине стартует национальная кампания по цифровой грамотности – во время нее планируют научить 6 млн украинцев. Обучение будет происходить на платформе "Цифровое образование". На ней предлагается новый формат обучения – образовательные сериалы. Как отмечается, в настоящее время их три: базовая цифровая грамотность для учителей и для родителей "Безопасность детей в интернете".