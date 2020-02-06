"Оцифровать абсолютно все услуги": Гончарук раскрыл цель Кабмина по диджитализации

По словам премьера, цель правительства - за следующие три года оцифровать абсолютно все государственные услуги.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсирует оцифровку в этом году 50 самых актуальных услуг среди граждан.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации и запуска мобильного приложения «Дія», которая состоялась сегодня в Киеве.

«Наша цель за следующие три года оцифровать абсолютно все государственные услуги», - подчеркнул премьер.

Он отметил, что в этом году было методом анализа выбраны наиболее актуальные услуги, за которыми чаще всего обращаются украинцы.

«И 50 этих услуг мы оцифруем уже в этом году», - подчеркнул Гончарук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске мобильного приложения «Дія».

По словам президента, отныне 9 миллионов украинцев смогут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своих смартфонах.

Министерство цифровой трансформации ранее заявило, что намерено запустить портал цифрового государства «Дія» («Государство в смартфоне»), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут предоставления всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Гончарук назвал реализацию программы «Государство в смартфоне» одной из приоритетных для правительства.