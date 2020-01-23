Британец отказался от алкогольных напитков и сбросил 25 килограммов

На протяжении процесса похудения он фотографировался, чтобы проследить результат.

В Великобритании мужчина смог похудеть на 25 кг благодаря тому, что отказался от алкоголя и начал заниматься спортом.

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Как пишет Metro, мужчина по имени Томас Гетин вел нездоровый образ жизни. В сентябре 2019 года он решил избавиться от вредной привычки и начал свой путь к похудению, чтобы улучшить состояние своего здоровья, передает ТСН.

"Я никогда не следил за своим питанием, а также много выпивал. В конце концов это начало сказываться на моем состоянии", - признался британец.

Томас прекратил пить алкоголь и записался в тренажерный зал. Периодически он фотографировался в одной и той же рубашке. По снимкам можно было проследить, как он постепенно худеет, а рубашка прекращает расходиться на теле. Мужчине удалось сбросить около 25 кг лишнего веса.

"Необходимо придерживаться диеты и заниматься спортом. Я приложил немало усилий, чтобы сбросить вес", - поделился он. Томас добавил, что внимательно следит за питанием и употребляет немного алкоголя только в особых случаях.