Большие люди: как украинские политики вес набирали (видео)

Многие украинские политики не могут похвастаться стройной фигурой.

Очевидно, работа на государственной должности сказывается на лице и талии. Но ведь пришли они в политику гораздо стройнее. И за несколько лет выросли, словно на дрожжах.

Хотя это касается не всех. Например, нардеп Игорь Мосийчук похудел аж на целых 100 кг. А Антон Геращенко за год сбросил 45 кг.

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Другие же политики лишь вступают. Похоже, они уже почувствовали результат своих успешных реформ скорее народ.