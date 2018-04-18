Большие люди: как украинские политики вес набирали (видео)
17:44, 18 апреля 2018Курьёзы
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Многие украинские политики не могут похвастаться стройной фигурой.
Большие люди: как украинские политики набирали вес
Очевидно, работа на государственной должности сказывается на лице и талии. Но ведь пришли они в политику гораздо стройнее. И за несколько лет выросли, словно на дрожжах.
Хотя это касается не всех. Например, нардеп Игорь Мосийчук похудел аж на целых 100 кг. А Антон Геращенко за год сбросил 45 кг.
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Другие же политики лишь вступают. Похоже, они уже почувствовали результат своих успешных реформ скорее народ.
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