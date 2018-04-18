Большие люди: как украинские политики вес набирали (видео)

17:44, 18 апреля 2018
Курьёзы
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Хотя это касается не всех. Например, нардеп Игорь Мосийчук похудел аж на целых 100 кг. А Антон Геращенко за год сбросил 45 кг.

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Другие же политики лишь вступают. Похоже, они уже почувствовали результат своих успешных реформ скорее народ.

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