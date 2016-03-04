British Airways поможет пассажирам дальнемагистральных рейсов бросить пить и курить
На дальнемагистральных рейсах авиакомпании British Airways пассажирам предложат прослушать записи гипнотерапевта Марка Боудена о том, как перестать пить или бросить курить.
Путешественники смогут послушать серию из пяти 30-минутных аудиопрограмм, передает Lenta.ru со ссылкой на ETB Travel News. Они включают записи о том, как похудеть, прекратить курить, бросить пить, заставить себя есть больше фруктов и овощей, а также смотреть на жизнь более позитивно.
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Записи, как надеются представители авиакомпании, помогут слушателям перенастроить себя на новый, более здоровый образ жизни.
В свою очередь Марк Боуден сравнил аудиокурс с физическими упражнениями - «чем больше и чаще вы его слушаете, тем большее влияние он оказывает на вас».
Не все авиакомпании заботятся о комфортном путешествии своих пассажиров. Так, ранее сообщалось, что британская путешественница Джоанна Пито оставалась голодной в течение суток во время перелета из Новой Зеландии в Великобританию. Это произошло из-за того, что сотрудники выполняющей рейс компании Air New Zealand забыли упаковать и взять на борт ее обед без глютена.