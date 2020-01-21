"Понял, что браку конец": пользователей сети насмешила реакция фана, которого "поймали" с любовницей (видео)

Как только болельщик увидел, что их показывают на большем экране, он убрал свою руку с плеча девушки и уткнулся в смартфон.

В Эквадоре операторы матча между Барселоной и Дельфином засняли болельщика, который обнимался и целовался со своей любовницей.

Видео появилось в Twitter и моментально стало вирусным.

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Как только болельщик увидел, что их показывают на большем экране, он убрал свою руку с плеча девушки и сделал невозмутимое выражение лица, уткнувшись в свой смартфон. Реакция мужчины насмешила пользователей сети.

«Целуешь на футбольном матче подружку, которая сидит у тебя, и вдруг понимаешь, что браку пришел конец», - комментировали пользователи.

Вскоре болельщик по имени Дэйви Андраде, который стал фигурантом видео, разместил в соцсетях пост, где просит прощения у своей любимой, которой изменил.

«Я хочу проживать эти моменты рядом с тобой. Я прошу у тебя прощения и хочу сделать это публично. Возможно, так ты сможешь простить меня. Я хочу вернуть тебя назад», - обратился Андраде к любимой.

Plot twist this Barcelona fan is camera shy and doesn't like getting attention especially when he's being romantic 😂 pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR — Kwaanek Sports. (@Kwaaneksports) January 19, 2020

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