Житель Канзаса попросил суд разрешить ему разобраться с бывшей женой "на поле боя"

Отдельно мужчина ходатайствовал дать ему 12 недель на то, чтобы он мог приобрести самурайский меч для битвы.

40-летний житель Канзаса по имени Дэвид Остром судится со своей бывшей женой Бриджет Остром по вопросам опеки и посещения общих детей, а также уплаты налога на имущество. И во время одного из заседаний он предложил необычный способ решения всех разногласий – суд поединком.

Об этом пишет Support The Guardian.

Читайте такжеКитаянка оставила изменившего ей мужа голым на парковкеОфициальное ходатайство Остром подал в окружной суд округа Шелби. Судья имеет право позволить сторонам «решить все споры законным путём на поле боя», утверждает мужчина. Он добавил, что суд поединком «никогда не был явно запрещён или ограничен на территории США».

Остром отдельно попросил судью дать ему 12 недель на то, чтобы он мог приобрести самурайский меч для битвы.

К такому решению Дэвид пришёл из-за разногласий с адвокатом бывшей жены Мэттью Хадсоном. Поэтому Остром подчеркнул, что Бриджет может выбрать адвоката в качестве своего защитника в бою. Хадсон на том же судебном заседании возразил, отметив, что поединок может закончиться смертью, что «перевешивает последствия в сравнении с вопросами опеки».

Судья Крейг Драйсмаер выслушал аргументы сторон и заявил, что не будет выносить решение в ближайшее время, так как обе стороны нарушали правила суда о ходатайствах и ответах.

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