В США мужчина купил старый диван и нашел в нем 43 тысячи долларов (фото)
Житель Мичигана Говард Кирби купил в комиссионном магазине диван, в котором нашёл спрятанными 43 тысяч долларов.
Об этом пишет Fox News.
Читайте такжеАвстралиец выиграл кругленькую сумму в лотерею после потери дома из-за пожараКирби рассказал, что после того как купил диван, он постоянно испытывал дискомфорт при сидении на нём. Дочь решила проверить подушки и когда расстегнула молнию, то обнаружила стопки купюр.
«Когда она начала вытаскивать деньги, мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю или что-то в этом роде», – рассказал Говард Кирби.
Новые владельцы всего нашли в диване 43 тысячи 170 долларов. После находки Кирби проконсультировался с юристом по поводу прав на эти деньги. Его заверили, что деньги возвращать не нужно. Но он все равно обратился в магазин, чтобы найти предыдущего владельца.
Оказалось, что диван достался по наследству девушке, после смерти ее деда. Она не знала, что внутри деньги, и отдала его в комиссионный магазин. После этого Кирби передал деньги бывшей владелице.
По его словам, он думал потратить найденные деньги на новую крышу, но рад, что средства в итоге вернулись к своей владелице.
Ранее УНИАН сообщал, как в Британии неизвестные годами подкладывали деньги пожилым людям, а те их относили в полицию.