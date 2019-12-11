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Вышла из спальни: в США грабителя спугнула голая звезда Instagram (видео)

12:01, 11 декабря 2019
Курьёзы
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29-летняя модель Дани Бэнкс / фото: Бэнкс/instagram

В американском городе Чамбли в квартиру 29-летней модели Дани Бэнкс, число подписчиков которой в Instagram достигает 2,5 миллиона человек, забрался грабитель.

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Об этом сообщает издание TMZ.

Модель разбудил лай собак. Выйдя из спальни в гостиную, она увидела постороннего мужчину. По словам Бэнкс, преступник потребовал открыть сейф, который оказался пустым. Тогда грабитель толкнул ее на кровать и убежал с пустыми руками.

Камера наблюдения засняла, как вооруженный пистолетом злоумышленник отходит от обнаженной Бэнкс.

Как сообщает издание, прибывшие по вызову полицейские застали Дани в истерике. Она рассказала им, что стала жертвой попытки вооруженного ограбления.

Как сообщал УНИАН, порноактрисы в образе экипажа самолета устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд.

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Теги: #грабитель