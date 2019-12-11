Вышла из спальни: в США грабителя спугнула голая звезда Instagram (видео)

Камера наблюдения засняла, как вооруженный пистолетом злоумышленник отходит от обнаженной Бэнкс.

В американском городе Чамбли в квартиру 29-летней модели Дани Бэнкс, число подписчиков которой в Instagram достигает 2,5 миллиона человек, забрался грабитель.

Читайте такжеРоссийскую порнозвезду обвинили в пропаганде нацизма

Об этом сообщает издание TMZ.

Модель разбудил лай собак. Выйдя из спальни в гостиную, она увидела постороннего мужчину. По словам Бэнкс, преступник потребовал открыть сейф, который оказался пустым. Тогда грабитель толкнул ее на кровать и убежал с пустыми руками.

Камера наблюдения засняла, как вооруженный пистолетом злоумышленник отходит от обнаженной Бэнкс.

Model Danii Banks confronts robber while naked, while the thief was armed and forced her to open an empty safe before shoving her onto her bed and leaving pic.twitter.com/M1YA8yjTZz — SOHH (@sohh) December 10, 2019

Как сообщает издание, прибывшие по вызову полицейские застали Дани в истерике. Она рассказала им, что стала жертвой попытки вооруженного ограбления.

Как сообщал УНИАН, порноактрисы в образе экипажа самолета устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд.