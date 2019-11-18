Порнозвезды "сняли" самолет в музее войны и устроили фотосессию (видео)
Порноактрисы в образе экипажа самолета устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд.
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Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
В съемках принимали участия порнозвезды Кристина Мэй, Эмили Блейк и Бетани Адамс.
Сотрудник музея заявил изданию, что студия Banged Babes арендовала борт за 100 фунтов стерлингов.
"Удивительно, как им удалось снять подобное в месте, пропитанном военной историей. А ведь рядом ходили дети", - рассказал он.
Представители музея подчеркнули, что не имели представления, что происходило на борту самолета.
Как сообщал УНИАН, сотрудники аэропорта в южнокорейском Сеуле приняли российских туристок за проституток и не пропустили через границу.