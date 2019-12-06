В китайском ресторане появились альпаки-официанты (фото)
15:03, 06 декабря 2019Курьёзы
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За милых животных пришлось выложить немалую сумму – порядка 43 тысяч долларов.
Альпаки стали прекрасной рекламой заведению / agronews.com
В Китае владелец ресторана в городе Шэньяне купил двух альпак для привлечения внимания.
Об этом пишут Agronews.
Читайте такжеПропавшего кота спустя пять лет нашли в 2 тысячах километров от дома (видео)Отмечается, что за милых животных пришлось выложить немалую сумму – порядка 43 тысяч долларов. Но теперь они работают в заведении в качестве официантов.
«Надо отметить, что работники из них получились не особо старательные. Они просто прогуливаются между столиками и смотрят в тарелки гостей», – отмечает издание.
Несмотря на это, альпаки стали прекрасной рекламой заведению. Многие приходит только ради того, чтобы погладить и полюбоваться на этих милых созданий.
Ранее УНИАН сообщал, как в британском отеле проводят занятия йогой с лемурами.
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