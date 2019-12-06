В китайском ресторане появились альпаки-официанты (фото)

За милых животных пришлось выложить немалую сумму – порядка 43 тысяч долларов.

В Китае владелец ресторана в городе Шэньяне купил двух альпак для привлечения внимания.

Об этом пишут Agronews.

Читайте такжеПропавшего кота спустя пять лет нашли в 2 тысячах километров от дома (видео)Отмечается, что за милых животных пришлось выложить немалую сумму – порядка 43 тысяч долларов. Но теперь они работают в заведении в качестве официантов.

«Надо отметить, что работники из них получились не особо старательные. Они просто прогуливаются между столиками и смотрят в тарелки гостей», – отмечает издание.

Несмотря на это, альпаки стали прекрасной рекламой заведению. Многие приходит только ради того, чтобы погладить и полюбоваться на этих милых созданий.

Ранее УНИАН сообщал, как в британском отеле проводят занятия йогой с лемурами.