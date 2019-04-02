Британский отель предлагает заняться йогой с лемурами (фото)
19:12, 02 апреля 2019Новости туризма
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Лемуры живут на территории парка, они не боятся людей и с удовольствием позируют на камеры.
Лемуры живут на территории парка / сайт отеля
Четырехзвездочный отель Armathwaite Hall Hotel & Spa в Великобритании предлагает клиентам услугу по занятиям йогой в парке с лемурами.
Об этом сообщается на сайте отеля.
сайт отеля
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Лемуры живут на территории парка, они не боятся людей и с удовольствием позируют на камеры.
По мнению организаторов, йога с лемурами поможет клиентам избавиться от стресса, снизить кровяное давление и подарит хорошее настроение. Кроме йоги в окружении лемуров, желающим предлагают прогулки из альпаки и знакомство с сурикаты.
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