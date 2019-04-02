Британский отель предлагает заняться йогой с лемурами (фото)

Лемуры живут на территории парка, они не боятся людей и с удовольствием позируют на камеры.

Четырехзвездочный отель Armathwaite Hall Hotel & Spa в Великобритании предлагает клиентам услугу по занятиям йогой в парке с лемурами.

Об этом сообщается на сайте отеля.

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Лемуры живут на территории парка, они не боятся людей и с удовольствием позируют на камеры.

По мнению организаторов, йога с лемурами поможет клиентам избавиться от стресса, снизить кровяное давление и подарит хорошее настроение. Кроме йоги в окружении лемуров, желающим предлагают прогулки из альпаки и знакомство с сурикаты.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в украинских лесах вводится «сезон тишины» с целью сохранения популяции диких животных.