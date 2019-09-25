Лайфхак для призывников: на Винниччине парень женился на 81-летней бабушке и "откосил" от армии (видео)

Женщина имеет первую группу инвалидности.

В селе Байковка Винницкой области парень женился на своей двоюродной бабушке, чтобы «откосить» от армии.

24-летний Александр Кондратюк женился на 81-летней двоюродной бабушке еще два года назад.

"Когда был последний раз? Каждый день ко мне приезжает", - говорит жена призывника Зинаида Илларионова. Александра в доме нет, но она убеждает, что он живет с ней как и положено законному мужу.

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Соседи говорят, что женщина живет одна, а родственники ее навещают чаще мужчины.

"Приезжают племянники, внуки, сестры. Он приезжал сюда несколько раз", - говорит соседка Валентина Мокряк.

Как утверждают соседи, у старушки первая группа инвалидности, и жених, как ее опекун, автоматически получил отсрочку от службы в армии. Теперь каждый год во время призыва он несет в военкомат справку о браке.

"Он проживает по указанному адресу вместе с женой, которая 1938 года рождения. До этого у нас есть справка, что она является инвалидом первой группы", - говорит военный комиссар Винницкого комиссариата Александр Данилюк.

По его словам, парень ничего не нарушает.

"Есть законы в нашем государстве. Человек, который требует опекунства, а он является мужем этой женщины. Соответственно оказывает физическую и материальную помощь", - пояснил он.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что в ближайшие годы в Украине сохранится смешанная система комплектации армии.