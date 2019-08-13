Начальник Генштаба представил военным на Донбассе нового командующего ООС

Главнокомандующий ВСУ убежден, что личный состав ООС во главе с Владимиром Кравченко дальнейшем продолжит выполнять на высоком уровне свои задачи.

В понедельник, 12 августа, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак представил личному составу Объединенного командного пункта Объединенных сил новоназначенного командующего ОС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

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Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Хомчак также напомнил, что Указом президента Украины №578 от 5 августа 2019 генерал-лейтенант Александр Сырский назначен Командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины выразил убеждение в том, что личный состав Объединенных сил во главе с генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко дальнейшем продолжит выполнять на высоком уровне важнейшую из задач, стоящую сегодня перед Вооруженными Силами Украины и в целом, государством", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.