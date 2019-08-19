В Германии закрыли аттракцион, похожий на мельницу со свастиками (видео)

Конструкцию аттракциона решили изменить, чтобы у посетителей не возникало исторических ассоциаций.

В немецком городе Лёффинген парк развлечений «Татцмания» закрыл один из своих аттракционов после жалоб посетителей.

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Как сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Badische Zeitung, люди сетовали на до, что конструкции аттракциона "Полет орла" при вращении напоминали свастику. Видео с аттракционом начало распространяться в сети.

После этого администрация парка приняла решение закрыть аттракцион. Руководитель парка Патрик Хасслер заявил, что ранее администрация и персонал парка не замечали в аттракционе сходства с символом нацистов.

Конструкцию аттракциона решили изменить, чтобы у посетителей не возникало никаких исторических ассоциаций.

Ранее в шведском городе Вастанфорсе, коммуна Фагерста, школу решили обогревать с помощью тепла от крематория.