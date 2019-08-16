Шведскую школу решили обогревать теплом от крематория

Из 60 крематориев в стране - 30 отапливают избыточным теплом собственные помещения, а еще 20 - другие здания.

В шведском городе Вастанфорсе, коммуна Фагерста, школу решили обогревать с помощью тепла от крематория.

Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter.

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Теплом от крематория будет обогреваться новый спортивный зал школы, находящейся под протекторатом поместной церкви.

Во время кремации в воздух попадают ртуть и пыль. Чтобы не загрязнять атмосферу, выбросы крематория фильтруют, предварительно охлаждая. Именно в этот момент в атмосферу выделяется лишнее тепло, которое шведы решили использовать для обогрева.

Такая практика достаточно популярна в Швеции. Так, из 60 крематориев, функционирующих в стране, 30 отапливают избыточным теплом собственные помещения, а еще 20 - другие здания.

Управляющий местной поместной церковью Йунас Хёгберг добавил, что после его объяснений местные жители понимают, что «именно так все и должно работать в будущем».

Как сообщал УНИАН, власти чешского городка Дуповске Градиште в округе Карловы Вары раздумывают над строительством необычного крематория на территории бывшего военного полигона.