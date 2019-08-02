цей матеріал доступний українською

Волчица с Людвиновки: на трассе под Киевом нашли женщину, шедшую ночью к Олегу Виннику (фото)

06:59, 02 августа 2019
Курьёзы
604 0
33-поклонницу певца доставили в Макаровское отделение полиции / фото: пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киевской области.

Читайте такжеОлегу Виннику - 46: астролог рассказал, почему секс-символ Украины держит в секрете свою личную жизнь

Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить все обстоятельства, почему гражданка оказалась ночью сама на автодороге.

«Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никому не сообщила», - рассказали в полиции.

Патрульные установили, что родные, не зная куда делась страстная поклонница Винника, успели заявить о пропаже женщины.

33-поклонницу певца доставили в Макаровское отделение полиции и сообщили родным.

Как сообщал УНИАН, украинский певец Олег Винник 31 июля отметил день рождения. В честь праздника он опубликовал на своей странице в Instagram свой портрет, который озадачил фанов в сети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киевщина#Олег Винникпогода в Киеве