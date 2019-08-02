Волчица с Людвиновки: на трассе под Киевом нашли женщину, шедшую ночью к Олегу Виннику (фото)

Патрульные установили, что родные женщины успели заявить о ее пропаже.

На трассе Киев-Чоп, недалеко от села Стоянка, полицейские нашли женщину, которая ночью шла на концерт Олега Винника.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киевской области.

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Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить все обстоятельства, почему гражданка оказалась ночью сама на автодороге.

«Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никому не сообщила», - рассказали в полиции.

Патрульные установили, что родные, не зная куда делась страстная поклонница Винника, успели заявить о пропаже женщины.

33-поклонницу певца доставили в Макаровское отделение полиции и сообщили родным.

Как сообщал УНИАН, украинский певец Олег Винник 31 июля отметил день рождения. В честь праздника он опубликовал на своей странице в Instagram свой портрет, который озадачил фанов в сети.