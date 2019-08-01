В день своего рождения Олег Винник озадачил сеть, показав себя в молодости (фото)

Украинский исполнитель опубликовал в Instagram ретро-снимок.

Украинский певец Олег Винник вчера, 31 июля, отметил день рождения. В честь праздника он опубликовал на своей странице в Instagram свой портрет, который озадачил фанов в сети.

«Не важно, сколько тебе лет. Важно - на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни», - подписал фото певец.

Фанаты Винника предположили, что снимок был сделан при помощи популярного приложения FaceApp, в то время как другие убеждены, что это реальное фото из личного архива артиста.