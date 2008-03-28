Суд приговорил трех грабителей к... изучению английского

Трое испано-говорящих мужчин в американском штате Пенсильвания должны выучить английский язык, иначе их ожидает тюремный срок, сообщает Лента.русо ссылкой на BBC News.

Суд округа Люцерн Luzerne County) признал Луиса Рейеса (Luis Reyes), Рикардо Домингеса (Ricardo Dominguez) и Рафаэля Гусман-Матео (Rafael Guzman-Mateo) виновными в попытке ограбления прохожих в мае 2007 года.

Двое пострадавших заявили, что несколько человек, среди которых были подсудимые, пристали к ним на улице с просьбой поделиться марихуаной, а потом ударили по голове и угрожали пистолетом.

В ходе судебного процесса всем трем обвиняемым требовалась помощь переводчика, поскольку они не знают основ английского языка.

Согласно приговору, осужденные должны были бы сесть в тюрьму на срок от 4 до 12 месяцев, но судья Питер Олсевски (Peter Olszewski) решил помочь молодым людям. Они будут отпущены на свободу под честное слово, что выучат язык и найдут постоянную работу в США. Но если через год мужчины не сдадут тест на знание английского, то должны будут отбыть полный срок наказания.