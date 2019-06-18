Кошачий фильтр на заседании правительства: в Пакистане случился конфуз во время прямой трансляции (видео)

Через несколько минут после того, как пользователи заметили министра с кошачьим видом, видео трансляции удалили.

Во время трансляции заседания правительства в Пакистане автор прямого эфира случайно включил в смартфоне кошачий фильтр.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Вживую над головой политика появились розовые уши и усы. Через несколько минут после того, как пользователи заметили министра с кошачьим видом, видео трансляции удалили», - говорится в сюжете.

Отмечается, что из-за ошибки режиссера «пострадали» несколько чиновников.

Как сообщал УНИАН, украинская телеведущая Олеся Бацман в эфире авторской программы на телеканале "Наш" попала в курьезную ситуацию. Конфуз произошел при попытке телеведущей произнести слово "деолигархизация". После нескольких попыток в эфире прозвучало из ее уст "Бл**ь!".