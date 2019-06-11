Украинская ведущая оконфузилась во время эфира - выругалась матом (видео)

Кошевой смеялся над ведущей во время курьезного момента.

Украинская телеведущая Алеся Бацман в эфире авторской программы на телеканале "Наш" попала в курьезную ситуацию.

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Это произошло во время обсуждения с шоуменом и коллегой Владимира Зеленского Евгением Кошевым слова лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука о необходимости деолигархизации. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Конфуз произошел при попытке телеведущей выговорить слово "деолигархизация". После нескольких попыток в эфире прозвучало из ее уст "Бл**ь!".

Ранее видео, на котором американский репортер Мэтт Брэдли сделал в прямом эфире укладку слюной, стало вирусным.