цей матеріал доступний українською

Украинская ведущая оконфузилась во время эфира - выругалась матом (видео)

15:06, 11 июня 2019
Курьёзы
823 0
Конфуз получился при попытке телеведущей выговорить слово &quot;деолигархизация&quot; / Скриншот

Читайте такжеВ сети смеются с "Мисс Африка 2018", у которой во время шоу загорелся парик (видео)

Это произошло во время обсуждения с шоуменом и коллегой Владимира Зеленского Евгением Кошевым слова лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука о необходимости деолигархизации. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Конфуз произошел при попытке телеведущей выговорить слово "деолигархизация". После нескольких попыток в эфире прозвучало из ее уст "Бл**ь!". 

Ранее видео, на котором американский репортер Мэтт Брэдли сделал в прямом эфире укладку слюной, стало вирусным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #конфуз#ведущая