Собаки, кастрюли и поедания бюллетеня: забавные случаи на выборах 2019 (видео)

Выборы президента 2019 уже отметились многими курьезными случаями в разных уголках Украины.

На некоторых избирательных участках до голосующих присоединились собаки.

На одном из участков "специальными сейфами" для хранения бюллетеней были старый холодильник и кастрюля. Соответствующие фото разместил на своей Facebook-странице депутат Криворожского городского совета Николай Колесник. Он не сказал, на каком именно участке украинцы смогут увидеть такое зрелище. Но при этом пошутил, что это - VIP-варианты для наблюдателей из НАТО. Кастрюлю с бюллетенями прикрыли крышкой и, к тому же, перевязали веревкой.

Читайте такжеВыборы президента прошли без системных нарушений - ЦИК

В Сумах мужчина решил съесть бюллетень. Однако бдительные члены комиссии мгновенно отреагировали и заставили избирателя выплюнуть пожеванную бумажку.

В Киеве на одном из избирательных участков в роддоме женщина родила во время голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,36% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,40% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,08%.