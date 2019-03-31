Страсти под Одессой: жена устроила копу и его коллеге разборки из-за "утех" на избирательном участке - СМИ

Жена полицейского, узнав, что ее муж несет службу с полицейским женского пола, наведалась в помещение участка, в результате чего оба полицейских получили разного рода травмы.

В Одесской области двое полицейских занялись неуставными отношениями на взятом под охрану избирательном участке, в результате чего пострадали.

ЧП произошло в Балтском районе Одесской области на одном из участков. Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на источники в МВД.

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"Дежурный по ГУНП предупреждает все участки, где службу несут полицейские мужского и женского пола: не вступать друг с другом в неделовые отношения. Поскольку в Балтском районе (Одесская область) на одном из участков случилось ЧП с личным составом. Жена полицейского, узнав, что ее муж несет службу с полицейским женского пола, наведалась в помещение участка, в результате чего оба полицейских получили разного рода травмы", - сообщает СМИ.

Отмечается, что данное происшествие поставлено на контроль и поручено довести до личного состава в целях недопущения подобных ситуаций.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проводятся очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.