ЦИК обработала 75% протоколов: Зеленский уверенно удерживает лидерство

За нынешнего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,12% избирателей.

Центральная избирательная комиссия обработала 75,42% протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования на выборах президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,40% избирателей.

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,12% избирателей,

за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,20%,

по сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,53%,

за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 7,06%,

за самовыдвиженца Игоря Смешко - 5,95%,

за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,23%,

за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,30%,

за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского -1,65%.

Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

В общей сложности подсчитано 13 млн 799 тыс. 483 голоса избирателей.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. По предварительным данным, больше всего голосов (более 30%) набрал шоумен Владимир Зеленский, второе место занял действующий президент Петр Порошенко (свыше 16%).

Центральная избирательная комиссия призвала кандидатов-лидеров готовиться ко второму туру президентских выборов.