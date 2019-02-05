Американская студентка нашла в своем гардеробе незнакомца – он тайно жил там несколько дней

Девушка начала замечать странные звуки и пропажу своей одежды - она подумала, что у нее дома завелся призрак.

В Северной Каролине (США) студентка нашла в гардеробе своего жилья мужчину, носившего ее одежду.

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Как сообщает FOX8, за несколько дней до этого девушка начала замечать странные звуки, пропажу одежды и необъяснимые отпечатки рук на стенах – она подумала, что у нее дома завелся призрак.

«Я услышала грохот в своем чулане. Звучало так, словно туда забрался енот… Я спросила: «Кто там? И кто-то ответил мне. Он говорит, «Оу, меня зовут Дрю». Я открыла двери, и он был там, в моей одежде. Мои носки, моя обувь. И у него был ранец, забитый моей одеждой”, – рассказала девушка.

По ее словам, после этого она позвонила своему бойфренду, и в ожидании помощи продолжала говорить с незнакомцем, чтобы отвлечь ее.

По информации полиции, незнакомцем оказался 30-летний Эндрю Своффорд. Его поместили под арест с залогом в 26 тысяч долларов. Мужчине выдвинули 14 уголовных обвинений, включая воровство.

Девушка до сих пор не понимает, как незнакомец смог проникнуть внутрь. По ее словам, двери всегда были закрыты, и каких-либо следов повреждений на них не было.

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