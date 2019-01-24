В США задержали медбрата, которого обвиняют в насилии над женщиной в коме (видео)

Пациентка уже с десяток лет находится в вегетативном состоянии, поэтому рождение младенца шокировало персонал больницы.

В США задержали сотрудника больницы, которого обвиняют в насилии - якобы от него родила младенца женщина, которая уже десять лет находится в коме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда внезапно родился мальчик, полиция немедленно начала разыскивать отца. Для этого работники больницы попросили предоставить образцы ДНК. Экспертиза указала на 36-летнего медбрата Натана Сазерленда.

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Подозреваемый был одним из тех, кто ухаживал за жертвой. Именно он, по версии следствия, совершил надругательство над беспомощной пациенткой.

Адвокат Сазерленда настаивает, что его подзащитный, несмотря на представленные следствием доказательства, невиновен.

«Доказательства минимальные, он не имеет судимостей, трудоустроен и живет здесь длительное время», - отметил адвокат.

Суд Сазерленда оставил за решеткой. Он может выйти только под залог в полмиллиона долларов. Следствие по делу продолжается. Мальчик, рожденный в клинике, сейчас под пристальным наблюдением медиков.

Как сообщал УНИАН, в больнице штата Аризона пациентка, которая находится более 10 лет в вегетативном состоянии, родила ребенка. Полиция начала расследование по факту изнасилования и выясняет, от кого могла забеременеть женщина, собирая образцы ДНК сотрудников клиники.

Инцидент произошел 29 декабря в клинике Hacienda недалеко от города Финикс - столице штата Аризона. Ребенок, которого родила пациентка, сначала не дышал, однако сейчас сообщается, что он жив и находится под наблюдением врачей.