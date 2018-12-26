Девочка из Мексики отправила Санте письмо на воздушном шаре: его нашел американец и осуществил пожелания (видео)

Мужчина с женой отправился в Мексику и встретился с семьей девочки. Они представились помощниками Санты и передали подарки Даями и ее 4-летней сестренке.

Восьмилетняя мексиканка Даями написала письмо Санта-Клаусу и отправила его, привязав к воздушному шарику. Послание нашел 60-летний американец Рэнди Хейсс из Аризоны, который решил осуществить пожелания девочки.

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В письме Даями было 10 пунктов: девочка просила игрушки Enchantimals - анимированные фигуры людей и животных - и дом для них, а также принадлежности для рисования, сообщает Reuters.

Хейсс предположил, что воздушный шарик прилетел из приграничного мексиканского городка Ногалес, и связался с местными журналистами, которые устроили мужчине встречу с девочкой.

Купив почти все вещи, которые находились в списке (кроме домика, которого не было в продаже), Хейсс с женой отправился в Мексику и встретился с семьей девочки. Они представились помощниками Санты и передали подарки Даями и ее 4-летней сестренке.

Через несколько дней после появления этой истории в СМИ, адвокат из Лос-Анджелеса нашел кукольный домик, которого не хватало, и подарил девочке.

Как сообщал УНИАН, британцы активно распродают в интернете ненужные им рождественские подарки.