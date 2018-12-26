Британцы активно распродают в интернете ненужные им рождественские подарки
Жители Великобритании начали выставлять на продажу в интернете ненужные им рождественские подарки сразу после наступления Рождества.
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Как сообщает The Sun, на онлайн-аукционе eBay такие вещи можно найти с описанием «Нежеланные рождественские подарки».
Отмечается, что среди выставленных на продажу вещей – пара обуви от французского бренда Louboutin и набор из пяти CD-дисков с описанием «Моменты любви и нежности, эмоции».
Попадаются более странные подарки, такие как керамическая статуэтка ослика, красные резиновые калоши и длинные «рождественские чулки».
Напомним, Украина второй год подряд отметила как государственный праздник Рождество по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.