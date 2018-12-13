Отец года: Трамп передаривает сыну подарки от других людей

На одно Рождество Трамп вручил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году.

Президент США Дональд Трамп часто передаривает подарки, которые получает на Рождество.

Об этом рассказал его сын Дональд Трамп - младший. Об этом сообщает MediaIte.

Он рассказал, что сам неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны на имя Трампа - старшего.

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Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Трамп лишил журналистов рождественской вечеринки в Белом доме.