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Отец года: Трамп передаривает сыну подарки от других людей

17:16, 13 декабря 2018
Курьёзы
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом рассказал его сын Дональд Трамп - младший. Об этом сообщает MediaIte.

Он рассказал, что сам неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны на имя Трампа - старшего.

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Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Трамп лишил журналистов рождественской вечеринки в Белом доме.

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Теги: #подарки#Дональд Трамп