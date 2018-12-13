Отец года: Трамп передаривает сыну подарки от других людей
17:16, 13 декабря 2018Курьёзы
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На одно Рождество Трамп вручил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп часто передаривает подарки, которые получает на Рождество.
Об этом рассказал его сын Дональд Трамп - младший. Об этом сообщает MediaIte.
Он рассказал, что сам неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны на имя Трампа - старшего.
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Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году.
Ранее сообщалось, что Трамп лишил журналистов рождественской вечеринки в Белом доме.
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