Как человек: ящерица улыбнулась в камеру и стала новым мемом (видео)
10:57, 27 сентября 2018Курьёзы
1784 0
Животное живет в Японии за стеклом террариума. Его владелец создал для ящерицы персональный блог в соцсетях.
Допитлива ящірка - новою зіркою соцмереж став домашній гекон, який усміхається
В Сети стало популярным видео с мило улыбающимся гекконом.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Животное живет в Японии за стеклом террариума. Его владелец создал для ящерицы персональный блог в соцсетях. Эти пяти-секундные ролики с веселым гекконом быстро привлекли внимание пользователей.
Видео, где пресмыкающееся крадется к камере и искренне улыбается посмотрели более 15 миллионов раз. Теперь пользователи Twitter рассказывают, в каких ситуациях они выглядят, как этот геккон.
Ранее остолбеневший кот свалился с ноутбуком и стал хитом сети.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter