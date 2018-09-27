Как человек: ящерица улыбнулась в камеру и стала новым мемом (видео)

Животное живет в Японии за стеклом террариума. Его владелец создал для ящерицы персональный блог в соцсетях.

В Сети стало популярным видео с мило улыбающимся гекконом.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Животное живет в Японии за стеклом террариума. Его владелец создал для ящерицы персональный блог в соцсетях. Эти пяти-секундные ролики с веселым гекконом быстро привлекли внимание пользователей.

Видео, где пресмыкающееся крадется к камере и искренне улыбается посмотрели более 15 миллионов раз. Теперь пользователи Twitter рассказывают, в каких ситуациях они выглядят, как этот геккон.

Ранее остолбеневший кот свалился с ноутбуком и стал хитом сети.