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Как человек: ящерица улыбнулась в камеру и стала новым мемом (видео)

10:57, 27 сентября 2018
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Животное живет в Японии за стеклом террариума. Его владелец создал для ящерицы персональный блог в соцсетях. Эти пяти-секундные ролики с веселым гекконом быстро привлекли внимание пользователей.

Видео, где пресмыкающееся крадется к камере и искренне улыбается посмотрели более 15 миллионов раз. Теперь пользователи Twitter рассказывают, в каких ситуациях они выглядят, как этот геккон.

Ранее остолбеневший кот свалился с ноутбуком и стал хитом сети.

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Теги: #соцсеть#ящерица в снегу