Остолбеневший кот свалился с ноутбуком и стал хитом сети (видео)
13:54, 25 апреля 2018Курьёзы
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Кот встал на ноутбук, остолбенел и повалился на бок. Вместе с ним на пол полетел и ноутбук.
Свалившийся кот взорвал сеть
В сети набирает популярность видео, на котором внезапно остолбеневший кот, наступил на ноутбук и упал со стола вместе с ним.
Видео опубликовал пользователь по имени Брэндон Салинас в Twitter.
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Пушистый котенок решил пройтись по клавиатуре ноутбука. Как только он встал на него четырьмя лапами, то вдруг словно остолбенел и повалился на бок. Вместе с ним на пол полетел и ноутбук.
За пару дней видео набрало почти пять миллионов просмотров: им поделились 140 тысяч человек, а еще 380 тысяч пользователей поставили лайки. Пользователи в комментариях отметили, что не могут перестать пересматривать курьезное видео.
Как сообщал УНИАН, художник покорил сеть гигантскими котами, "встроенными" в городские пейзажи.
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