Остолбеневший кот свалился с ноутбуком и стал хитом сети (видео)

13:54, 25 апреля 2018
Курьёзы
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Видео опубликовал пользователь по имени Брэндон Салинас в Twitter.

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Пушистый котенок решил пройтись по клавиатуре ноутбука. Как только он встал на него четырьмя лапами, то вдруг словно остолбенел и повалился на бок. Вместе с ним на пол полетел и ноутбук. 

За пару дней видео набрало почти пять миллионов просмотров: им поделились 140 тысяч человек, а еще 380 тысяч пользователей поставили лайки. Пользователи в комментариях отметили, что не могут перестать пересматривать курьезное видео.

Как сообщал УНИАН, художник покорил сеть гигантскими котами, "встроенными" в городские пейзажи.

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Теги: #курьез#кот