Остолбеневший кот свалился с ноутбуком и стал хитом сети (видео)

Кот встал на ноутбук, остолбенел и повалился на бок. Вместе с ним на пол полетел и ноутбук.

В сети набирает популярность видео, на котором внезапно остолбеневший кот, наступил на ноутбук и упал со стола вместе с ним.

Видео опубликовал пользователь по имени Брэндон Салинас в Twitter.

Читайте такжеСамый злобный кот в мире стал звездой сети (фото)

Пушистый котенок решил пройтись по клавиатуре ноутбука. Как только он встал на него четырьмя лапами, то вдруг словно остолбенел и повалился на бок. Вместе с ним на пол полетел и ноутбук.

За пару дней видео набрало почти пять миллионов просмотров: им поделились 140 тысяч человек, а еще 380 тысяч пользователей поставили лайки. Пользователи в комментариях отметили, что не могут перестать пересматривать курьезное видео.

Как сообщал УНИАН, художник покорил сеть гигантскими котами, "встроенными" в городские пейзажи.