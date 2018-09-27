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В России оконфузились с бигбордом ко Дню сухопутных войск (фото)

08:04, 27 сентября 2018
Курьёзы
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В названии войск в РФ допустили ошибку / фото twitter.com/vasilymaximov

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Об этом сообщил российский журналист Василий Максимов в Twitter и опубликовал фото рекламного щита. "День каких войск, простите?", - написал он.

Остальные пользователи сети начали придумывать новое название войск: "Сухопутые и мокропутые войска", "Сухопутные столовые войска!", "Сухопутинские войска", "Путинопутых боярышниковых войск".

Ранее хитрая реклама заманила в военкомат жителей Челябинска, рассчитывавших избежать призыва.

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Теги: #военные#Россия#день сухопутных войск