В России оконфузились с бигбордом ко Дню сухопутных войск (фото)
08:04, 27 сентября 2018Курьёзы
4593 0
1 октября в РФ отмечают День Сухопутных войск, к которому и выпустили бигборд с ошибкой.
В названии войск в РФ допустили ошибку / фото twitter.com/vasilymaximov
В России установили бигборд ко Дню сухопутных войск, однако допустили в нем ошибку. Это тут же высмеяли в сети.
Читайте такжеМинистр обороны России призвал бороться с милитаризмом
Об этом сообщил российский журналист Василий Максимов в Twitter и опубликовал фото рекламного щита. "День каких войск, простите?", - написал он.
Остальные пользователи сети начали придумывать новое название войск: "Сухопутые и мокропутые войска", "Сухопутные столовые войска!", "Сухопутинские войска", "Путинопутых боярышниковых войск".
Ранее хитрая реклама заманила в военкомат жителей Челябинска, рассчитывавших избежать призыва.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter