Хитрая реклама заманила в военкомат жителей Челябинска, рассчитывавших избежать призыва

Как сообщает Metro, с помощью объявлений на улицах Челябинска и в интернете призывникам сообщили, что есть легальный способ получить военный билет.

Наивные жители Челябинска решили, что, получив билет таким способом, им не придется проходить службу. В офисе организации, разместившей объявления, они заполняли документы со своими данными.

Читайте такжеРусские продемонстрировали очередной "не имеющий аналогов в мире" хлам (видео)

После этого им объясняли, что военный билет они получат через год, так как для получения военного билета нужно отслужить в армии.

"У некоторых начиналась истерика. Когда парни понимали, что их данные уйдут в военкомат, начинали кричать, звонить маме", - рассказали в организации Союз призывников России, которая и придумала такой способ собрать данные потенциальных "уклонистов".

"В драку никто не лез, так как призывники понимали, что шансов набить морду тому, кто сам недавно из армии, нет. А несколько человек на месте осознали, что пойти в армию необходимо, и действительно записывались в Союз призывников", - пишет Metro.

Издание отмечает, что за время осеннего призыва, который начнётся 1 октября, в российские войска планируется направить 152 тысячи человек.