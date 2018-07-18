"Это, видимо, разведка": в Белом доме во время слов Трампа о доверии к спецслужбам погас свет (видео)

После того, как свет снова включился, президент США продолжил свою пресс-конференцию.

В Белом доме в помещении, где президент США Дональд Трамп рассказывал журналистам о результатах встречи с Путиным, погас свет.

Это произошло после того, как он заявил, что согласен с выводами американских спецслужб о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

Трамп сказал, что он "полностью верит и поддерживает американские разведывательные органы", и на этих словах в помещении внезапно погас свет.

"Упс, они выключили свет. Это, видимо, разведывательные службы", - сказал Трамп.

"Ребята, все в порядке? Это было странно, но все в порядке", - добавил он после того, как свет снова включился, а затем продолжил свою пресс-конференцию по результатам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Видео: Associated Press

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что возражение Президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу невмешательства России в выборы в США в 2016 году было чрезвычайно убедительным. "У меня большое доверие к моим представителям разведки, но я вам скажу, что президент Путин был очень убедительным и сильным в своем возражении сегодня", - сказал Трамп.

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При этом он заявил, что расследование о вмешательства РФ в выборы в США является "катастрофой для нашей страны".

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что в президентские выборы в США могли вмешаться частные лица из РФ, а не российское государство.

Как известно, расследованием возможных связей избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года, начали заниматься специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-то договоренности.