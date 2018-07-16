Путин вспомнил о своей службе в разведке и прокомментировал вмешательство в выборы в США

Окончательный вывод в таком споре может вынести только суд, а не оперативные службы, считает российский президент.

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что служил в разведке и заявил, что в президентские выборы в США могли вмешаться частные лица из РФ, а не российское государство.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Хельсинки (Финляндии) по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Позвольте мне добавить два слова. Я ведь тоже работал в разведке и знаю, как составляются соответствующие досье. Я считаю Россию демократическим государством, надеюсь, вы не отказываете в этом и своей стране - США… Если это так, то окончательный вывод в споре подобного рода может вынести только суд, а не оперативные службы», - сказал Путин.

Он заявил, что компанию «Конкорд» и российского ресторатора Пригожина обвиняют во вмешательстве в выборы в США, но они «не представляют» российское государство.

«Даже если это так. Могу себе представить. Ну и что? Я уже приводил примеры – у вас есть много людей, в том числе с большим миллиардным состоянием, господин Сорос, например, тот везде вмешивается, но это разве позиция американского государства? Нет. Это позиция частного лица. Так и здесь», - сказал он.

По его словам, в этом разбирательстве конечная инстанция – суд, и вопрос касается частных лиц, а не государств.

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При этом Путин заявил, что в связи с последним обвинением якобы сотрудников российских спецслужб, то нужно в Россию прислать официальный запрос, тогда будет проведена соответствующая работа и дан ответ.

По его словам, Трамп на встрече ставил вопрос о 12-ти россиянах, обвиняемых в Штатах в рамках расследования о вмешательстве в президентские выборы.

«Президент США поставил этот вопрос передо мной тоже. Что я могу сказать, мы в общем обсуждали это, но, что мне приходит в голову и что я могу предложить: у нас существует и действует договор между США и РФ 1999 года. Договор о взаимной помощи, и этот договор – работающий», - сказал Путин.

Он призвал опираться не на сиюминутные политические интересы, а на факты в вопросе обвинения РФ во вмешательстве в выборы в США, чтобы не использовать отношения РФ и США в качестве разменной карты во внутриполитической борьбе.

Путин при этом отметил, что не видит ничего необычного в том, что в российском обществе во время американских выборов сложились свои предпочтения относительно кандидатов.

«То, что в российском обществе в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах сложилось определенное мнение в отношении кандидатов, это само собой разумеется — чего здесь необычного?» - задался вопросом Путин.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в США 12 сотрудникам российской разведки предъявили обвинение в совершении хакерских атак на ресурсы Демократической партии во время проведения президентской избирательной кампании в 2016 году.

В частности, обвиняются Виктор Нетикшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Алексей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

Согласно сообщению Департамента юстиции США, обвиняемые зарегистрировали во всемирной сети домен DCLeaks.com и позже постепенно опубликовали на этом сайте тысячи похищенных писем и документов. На этом ресурсе россияне называли себя "американскими хактивистами" и использовали фальшивые аккаунты в Facebook и Twitter для популяризации сайта.

Как известно, расследованием возможных связей избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года, начали заниматься специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-то договоренности.