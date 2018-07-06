Спецпрокурор Мюллер увеличивает штат команды, которая расследует вмешательство РФ в выборы в США - СМИ

Спецпрокурор Роберт Мюллер привлекает профессиональные кадры с нескольких офисов генпрокуроров и из Минюста США.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году, начал расширять штат своей прокурорской группы.

Об этом пишет УП со ссылкой на The Hill.

"Спецпрокурор Мюллер нанимает дополнительных прокуроров для работы в рамках расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года", - сообщает издание со ссылкой на несколько источников среди бывших и нынешних членов администрации.

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Отмечается, что Мюллер привлекает профессиональные кадры с нескольких офисов генпрокуроров и Минюста США.

По предположениям источников, это может быть признаком того, что Мюллер готовится быть отстраненным от расследования, поэтому хочет оставить все в руках лояльной группы прокуроров.

На сегодня в офисе Мюллера работают 17 федеральных прокуроров, которые занимаются большим количеством дел, связанных с возможным вмешательством РФ в выборы.

Крм этого, сообщается, что деятельность команды Мюллера обошлась американским налогоплательщикам в $7,7 млн, а расходы Министерства юстиции за этот же период составили $9 млн.

Напомним, в начале июня спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в американские выборы, выдвинул новые обвинения против Пола Манафорта и его близкого подчиненного Константина Килимника.