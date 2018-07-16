Трамп: Путин был "чрезвычайно убедительным и сильным" в отрицании вмешательства в выборы

Президент США считает, что американское расследование относительно вмешательства имеет негативное влияние на двусторонние отношения.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что возражение Президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу невмешательства России в выборы в США в 2016 году было чрезвычайно убедительным.

Об этом президент США сказал в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия) на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома.

"Во время сегодняшней встречи я непосредственно затронул с президентом Путиным вопрос российского вмешательства в наши выборы. Я чувствовал, что это лучше сообщить лично. Значительная часть времени обсуждения пошла именно на это", - сказал президент США.

По словам Трампа, ответ Путина основывается на решительном возражении вмешательства в выборы в США.

"И президент Путин может очень хорошо ответить и очень решительно, потому что он глубоко убежден в этом", - сказал Трамп.

"У меня большое доверие к моим представителям разведки, но я вам скажу, что президент Путин был очень убедительным и сильным в своем возражении сегодня", - сказал Трамп.

Вместе с тем президент США добавил, что Путин предложил американским следователям сотрудничать с российскими следователями в отношении 12 россиян, которым в США были предъявлены обвинения в хакерских атаках во время президентской кампании. "Я считаю, что это невероятное предложение", - сказал Трамп.

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При этом он заявил, что расследование о вмешательства РФ в выборы в США является "катастрофой для нашей страны".

"Я думаю, что это разъединяет нас, сохраняет нас разделенными. Не было никакого заговора вообще", - подчеркнул Трамп.

По его словам, все лица, которые обвиняются в якобы сговоре с РФ во время президентских выборов, не имеют никакого отношения к его избирательной кампании.

Также Трамп заявил, что обвинения в тайном сговоре с РФ привело к негативному влиянию на отношения между "двумя крупнейшими ядерными государствами".

"Не было никакого сговора, потому что не с кем вступать в сговор", - отметил Трамп.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в США 12 сотрудников российской разведки обвинили в совершении хакерских атак на ресурсы Демократической партии во время проведения президентской избирательной кампании в 2016 году.

В частности, обвиняются Виктор Нетикшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Алексей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

Согласно сообщению Департамента юстиции США, обвиняемые зарегистрировали во всемирной сети домен DCLeaks.com и позже постепенно опубликовали на этом сайте тысячи похищенных писем и документов. На этом ресурсе россияне называли себя "американскими хактивистами" и использовали фальшивые аккаунты в Facebook и Twitter для популяризации сайта.

Как известно, расследованием возможных связей избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с представителями России, а также возможного вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года, начали заниматься специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-то договоренности.