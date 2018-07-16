Трамп: Путин был "чрезвычайно убедительным и сильным" в отрицании вмешательства в выборы
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что возражение Президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу невмешательства России в выборы в США в 2016 году было чрезвычайно убедительным.
Об этом президент США сказал в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия) на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома.
"Во время сегодняшней встречи я непосредственно затронул с президентом Путиным вопрос российского вмешательства в наши выборы. Я чувствовал, что это лучше сообщить лично. Значительная часть времени обсуждения пошла именно на это", - сказал президент США.
По словам Трампа, ответ Путина основывается на решительном возражении вмешательства в выборы в США.
"И президент Путин может очень хорошо ответить и очень решительно, потому что он глубоко убежден в этом", - сказал Трамп.
"У меня большое доверие к моим представителям разведки, но я вам скажу, что президент Путин был очень убедительным и сильным в своем возражении сегодня", - сказал Трамп.
Вместе с тем президент США добавил, что Путин предложил американским следователям сотрудничать с российскими следователями в отношении 12 россиян, которым в США были предъявлены обвинения в хакерских атаках во время президентской кампании. "Я считаю, что это невероятное предложение", - сказал Трамп.
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При этом он заявил, что расследование о вмешательства РФ в выборы в США является "катастрофой для нашей страны".
"Я думаю, что это разъединяет нас, сохраняет нас разделенными. Не было никакого заговора вообще", - подчеркнул Трамп.
По его словам, все лица, которые обвиняются в якобы сговоре с РФ во время президентских выборов, не имеют никакого отношения к его избирательной кампании.
Также Трамп заявил, что обвинения в тайном сговоре с РФ привело к негативному влиянию на отношения между "двумя крупнейшими ядерными государствами".
"Не было никакого сговора, потому что не с кем вступать в сговор", - отметил Трамп.
Как сообщал УНИАН, 13 июля в США 12 сотрудников российской разведки обвинили в совершении хакерских атак на ресурсы Демократической партии во время проведения президентской избирательной кампании в 2016 году.
В частности, обвиняются Виктор Нетикшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Алексей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.
Согласно сообщению Департамента юстиции США, обвиняемые зарегистрировали во всемирной сети домен DCLeaks.com и позже постепенно опубликовали на этом сайте тысячи похищенных писем и документов. На этом ресурсе россияне называли себя "американскими хактивистами" и использовали фальшивые аккаунты в Facebook и Twitter для популяризации сайта.
Как известно, расследованием возможных связей избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с представителями России, а также возможного вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года, начали заниматься специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-то договоренности.