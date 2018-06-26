В Тернополе вечерний клуб в знак протеста против запрета торговать в праздники бельем организует вечеринку "без трусов"

В Тернополе один из клубов, чтобы высмеять решение горсовета относительно возможного запрета торговать в праздники нижним бельем, организовывает вечеринку с дресс-кодом «без трусов».

В Тернополе один из клубов, чтобы высмеять решение горсовета относительно возможного запрета торговать в праздники нижним бельем, организовывает вечеринку с дресс-кодом «без трусов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Фейсбуке написал один из владельцев заведения Тарас Ковальчук.

«Мы тут подумали и решили поддержать наших депутатов, и в воскресенье провести вечеринку в поддержку их решения. Воскресенье 1 июля. В «Лысом» вечеринка без трусов!», – написал он.

При этом добавил, что наличие нижнего белья таки проверять не будут.

В то же время заверил, что каждый, кто принесет с собой трусы в руках и покажет их на входе, получит коктейль в подарок. Данное предложение фигурирует и на афише вечеринки.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Тернопольский городской совет принял решение рекомендовать предпринимателям не торговать нижним бельем в религиозные праздники. За соответствующее предложение депутата Владимира Гринды, который предлагал «запретить торговать трусами на троицу, Рождество и Пасху», проголосовали 25 из 40 депутатов, 15 воздержалось.