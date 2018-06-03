В Китае рак сбежал из кастрюли, откусив собственную клешню (видео)

Как рак будет жить с одной клешней, не стоит волноваться: за несколько циклов смены панциря клешня отрастает снова.

В Китае рак сбежал из кастрюли в ресторане, откусив при этом собственную клешню. Видео его побега собрало в "Фейсбуке" почти миллион просмотров.

Об этом сообщает Би-би-си.

В 11-секундном ролике видно, что левая клешня рака уже находится в кастрюле с кипящей водой. Он немедленно отрезает ее правой, и клешня падает в суп.

Опубликовавший видео в китайской соцсети Weibo пользователь Jiuke позже заявил, что взял себе отчаянного рака в качестве домашнего питомца.

Неясно, намеренно ли рак так поступил или случайно; возможно, клешня мешала ему, так как уже была обездвижена.

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Пользователи Weibo в комментариях поддержали храброго рака, призывая "отпустить его" и "не есть его, ведь он так отчаянно пытается выжить", пишет издание Taiwan News.

Пользователь Juike им ответил: "Я оставлю ему жизнь, я уже взял его домой, он будет жить в аквариуме".

Тем, кто беспокоится о том, как рак будет жить с одной клешней, не стоит волноваться: за несколько циклов смены панциря клешня отрастает снова. У взрослых особей это занимает три-четыре года.

Китай в последнее время переживает бум увлечения поеданием раков. Их выращивают на фермах и подают во многих ресторанах.

Эта страна - крупнейший производитель ракообразных в мире, как сообщает китайское новостное агентство Синьхуа со ссылкой на минсельхоз.

Экспорт ракообразных в Китае увеличился с 265 тонн в 2007 году до 852 тонн в 2016 году, пишет агентство.