В Великобритании обнаружили грузовик с мигрантами, которые выжили благодаря шоколаду

Одиннадцать мигрантов, которрые нелегально попали на территорию Британии, смогли выжить благодаря дорогому бельгийскому шоколаду, найденном в грузовике, перевозившим их.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

Десять иракцев, в том числе трое детей в возрасте до 15 лет, и один гражданин Афганистана были обнаружены после того, как люди в одном из кафе услышали крики из грузовика, который стоял на полосе дороги, предназначенной для длительной стоянки грузовых машин.

Читайте такжеМарокканец погиб при попытке перебраться в Испанию в чемодане

По данным свидетелей, полиция, прибывшая на место происшествия, была вынуждена вызвать пожарную службу, чтобы открыть заднюю дверь трейлера, которую заклинило из-за специально поврежденного замка.

Владелец кафе вблизи трассы отметил, что мигранты питались "очень дорогим бельгийским шоколадом", который перевозился в грузовике.

По его словам, мигрантам повезло, поскольку этот прицеп был холодильным агрегатом, однако отсек, где находились они и шоколад имел нормальную температуру.

Сообщается, что мигрантов забрали на медицинское обследование, после чего их задержат за незаконный въезд на территорию Великобритании.